Ikea-Rundgang: Dann sollen sie doch Köttbullar essen!

Auch das standardisierte Zwei-Etagen-Konzept – oben: schauen, unten: in Selbstbedienung einpacken – wurde durchbrochen. Die Filiale hat vier Etagen, die Kunden können überall schauen und einpacken zugleich. (Solange alles in die Tasche passt. Es gibt eh keine Einkaufswagerl.)

Was aber tun, wenn Sie dennoch ein Billy kaufen wollen? Die im City-Ikea bestellten Produkte können Sie entweder bei einer anderen Filiale oder dem Verteilerzentrum am Stadtrand abholen. (Also ganz so, als wären Sie dort einkaufen gegangen.) Oder sie werden Ihnen nach Hause geliefert. (Ganz so, als hätten Sie online geshoppt.) Das mutet Ihnen eigenartig an? Es liegt nicht an Ihnen.