Verkehrsberuhigte Innenstadt: Autos raus!

Was es braucht, wären klare Ansagen: Nein, motorisierter Individualverkehr hat in Innenstädten nichts mehr verloren. Nein, nicht jeder, der aus Bequemlichkeit mit dem Auto fährt, ist wirklich darauf angewiesen. Nochmals nein: Ohne Verzicht wird die Verkehrswende in der Stadt nicht klappen. Kluge Investitionen in Angebote für Öffi-Nutzer, Radler und Fußgänger müssen den Umstieg (dort, wo es geht) aber attraktiver machen.

Ausländische Metropolen machen vor, wie es klappen kann. Paris sperrte Straßenzüge, die von 40.000 Autos am Tag befahren wurden, führte autofreie Sonntage und flächendeckend Tempo 30 ein. London gab während der Pandemie 15.000 Quadratmeter Straßenfläche für Fußgänger und Radler frei und schuf die weltweit größte autofreie Zone in einer Hauptstadt. Nach Corona wird nicht zurückgebaut, im Gegenteil.

Es mag überraschen: Die Politiker erhalten für diese Verkehrspolitik von der Mehrheit der Stadtbewohner Applaus. Und den mögen heimische Politiker doch auch gerne, oder?