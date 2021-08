Was hält die Bevölkerung vom neuen "Klimaticket Now"?

Von Edgar Subak und Veronika Ebner

Nun liegen sie endlich auf dem Tisch. Konkrete Pläne für das Klimaticket Now (vormals 1-2-3-Klimaticket) von Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne). Das Ticket soll für die Bundesländer Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Kärnten, Tirol und Vorarlberg sowie österreichweiten Bahnverkehr ab 26.Oktober gelten. Die öffentlichen Verkehrsmittel der Ostregion (Wien, Niederösterreich und Burgenland) werden zum jetzigen Stand nicht im Klimaticket einbezogen.

Der KURIER stellte sich heute an stark frequentierte Bahnhöfe Wiens und fragte Passanten nach ihrer Meinung zum Ticket.

"Macht derzeit wenig Sinn"

Am Mittwoch um die Mittagszeit strömten etliche Menschen die Treppen der Heiligenstädter U-Bahn-Stationen hinunter und den Ausgängen entgegen. Die meisten hatten keine Zeit für Fragen. Arbeit oder Termine drängten zum Weitergehen. Vor dem Karl-Marx-Hof sitzen verstreut Jung und Alt, warten auf den Bus, zünden sich eine Zigarette an oder telefonieren. Und was ist jetzt mit diesem neuen Klimaticket, mit dem man für einen Pauschalbetrag ein Jahr lang mit allen Zügen und öffentlichen Verkehrsmittel in Österreich (die Ostregion exklusive) nutzen kann?

Eine Pensionistin aus Wien sagt: "Ich halte es für eine gute Idee und hoffe, dass sehr viele darauf umsteigen. Für mich macht das derzeit aber wenig Sinn. Ich fahre oft nach Niederösterreich raus, weil ich dort, wo ich hinfahre, keinen öffentlichen Verkehrsanschluss habe. Darum hat es für mich leider keinen Sinn." Sie stellt aber klar: "Das Auto verwende ich in Wien nicht. Die Öffis passen hier."