Jetzt fix: Klimaticket startet am 26. Oktober – mit drei Ausnahmen

Verkehrs- und Klimaministerin Leonore Gewessler wird am Mittwoch in Linz den Verkaufsstart für das Klimaticket ab 1. Oktober ankündigen. Gültig wird das Ticket ab dem 26. Oktober sein.

Es gibt aber einen Haken: Gewesslers Kabinett hat erst sechs Bundesländer an Bord. Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Kärnten, Steiermark und Oberösterreich sind jedenfalls ab dem 26. Oktober dabei, das Ticket wird dort gültig sein.

Mit Wien, Niederösterreich und dem Burgenland gäbe es auch nach 40 Verhandlungsrunden keine Einigung, heißt es aus Gewesslers Kabinett. Ziel bleibe, bis zum Nationalfeiertag auch mit dem Verkehrsverbund in der Ostregion die notwendigen Verhandlungen abzuschließen. Dann können man mit dem Klimaticket am 26. Oktober in ganz Österreich starten.

Stand heute (18. August) wird das Ticket ab dem 26. Oktober also nur in den sechs Bundesländern, mit denen die Verträge bereits fertig sind, gelten und zusätzlich österreichweit in allen Zügen der ÖBB inklusive S-Bahn in Wien, sowie in den Zügen der Westbahn und Regiojet.

Details - etwa zu den Preisen - sollen in einer Pressekonferenz um 10.30 Uhr bekanntgegeben werden.