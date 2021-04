„Die Wiener haben die Innenstadt wiederentdeckt“

Beim Innenstadtverkehr werden jetzt die Weichen gestellt – in Richtung Verkehrsberuhigung. Der Bezirk hat bereits eine Machbarkeitsstudie dazu beschlossen – der KURIER berichtete. Wobei da immer von Verkehrsberuhigung und nicht von „autofreier City“ die Rede ist. Figl: „Die autofreie City hat die ehemalige Vizebürgermeisterin der Grünen, Birgit Hebein, verkündet. Ich habe dieses Wort nicht in den Mund genommen. Ich habe immer von Verkehrsberuhigung gesprochen.“

Seit der Wahl ist Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) seine Ansprechpartnerin in der Stadtregierung. Ihr attestiert Figl einen „sehr konstruktiven Zugang“. Und: „Wir sind als Bezirk sehr froh, dass das klare Bekenntnis zur Verkehrsberuhigung im Regierungsübereinkommen steht.“

Die Studie soll nun zeigen, wie man die Zufahrt in die Innere Stadt regulieren kann. Die Zufahrt für Bewohner oder die Wirtschaft wird es weiter geben: „Aber wir sagen, wenn es Gäste gibt, die mit dem Auto in die Inneres Stadt kommen, bitte in die Garage fahren.“