Neue Teststraße im Einkaufszentrum Wien Mitte The Mall

Ab sofort steht im zweiten Obergeschoß des Einkaufszentrums Wien Mitte The Mall eine kostenlose Teststraße mit COVID-19-Antigen-Schnelltests („Nasenbohrertest“ und Rachenabstrich) für Privatpersonen und Firmen zu Verfügung.

Für Kurzentschlossene sind die Tests auch ohne Anmeldung (eCard und Lichtbildausweis erforderlich) möglich. Die Terminvereinbarung erfolgt unter der kostenlosen Rufnummer 0800 220 330 oder online unter www.test-station.at bzw. www.oesterreich-testet.at.

Leicht erreichbar

Am Mittwoch eröffnete in Wiens größtem innerstädtischen Einkaufszentrum eine kostenlose Corona-Teststraße mit Antigen-Schnelltests („Nasenbohrertest“ und Rachenabstrich). Die Testergebnisse werden innerhalb von 15 Minuten zur Verfügung gestellt und gelten, wenn diese negativ und nicht älter als 48 Stunden sind, auch als „Freitest“ für körpernahe Dienstleister.

„Dieser Service ist unser Beitrag, um die Pandemie möglichst rasch einzudämmen", so Roland Pinz, der als Managing Director der CC Real das Einkaufszentrum betreut. "Mit der neuen Teststraße bietet The Mall eine unbürokratische Testmöglichkeit an. Dazu kommt die exzellente Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz (u.a. U3, U4), die den zeitlichen Aufwand für unsere Besucher auf ein Minimum reduziert. Selbst Pendler müssen nur kurz aussteigen, den Test machen und können dann sofort weiterreisen.“

Anmeldung und Ablauf

Geöffnet hat die Teststraße jeweils von Montag bis Freitag zwischen 07 und 19 Uhr und am Samstag von 9 bis 17 Uhr. Nach Anmeldung wird in einer von vier Testkabinen der Nasen-/Rachenabstrich vom medizinischen Fachpersonal der „Apotheke zur Hl. Elisabeth“ durchgeführt.

Nach 15 Minuten erfolgt die Übermittlung der Ergebnisse direkt auf das Mobiltelefon oder als eMail an die Testperson. Personen ohne Onlinezugang können sich das ausgedruckte Ergebnis zeitnah in der Teststraße abholen.