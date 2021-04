So könnten die Otto-Wagner-Pavillons am Steinhof künftig aussehen

Vor ziemlich genau einem Jahr wurde der Einzug der Central European University (CEU) in die Otto-Wagner-Pavillons am Steinhof fixiert. Am Mittwoch gab die Universität nun bekannt, dass das internationale, auf die Planung akademischer Bildungseinrichtungen spezialisierte Architekturbüro Kohn Pedersen Fox (KPF) die denkmalgeschützten Pavillons für den akademischen Betrieb umgestalten wird.

KPF wird mit dem österreichischen Ingenieurbüro IC und mit Palme Architects kooperieren, die es bereits bei der Restaurierung der Postsparkasse mit Wagners Erbe zu tun hatten. Zudem werde die CEU "eng mit der Stadt Wien, dem Denkmalschutz und den angrenzenden Bezirken zusammenarbeiten, um die historische Besonderheit des Ortes und das kulturelle Erbe von Otto Wagner entsprechend zu würdigen", hieß es in einer Aussendung.