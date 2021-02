Nach Reise aus Österreich nach Ägypten: CEU-Student in Haft

Die Menschenrechtslage in Ägypten sei besorgniserregend. Umso mehr setze sich die ÖH bei den heimischen und ausländischen Behörden für die Freilassung des Betroffenen ein, heißt es in der ÖH-Aussendung. Der Referent für internationale Angelegenheiten Antonio Nedić sagte dazu: "Die Verhaftung von Ahmed ist ein Beispiel für eine Systematik von Bedrohung und Einschüchterung durch die ägyptischen Behörden, die sich gegen Forscher_innen und wissenschaftliche Arbeiten richtet."

Nicht das erste Mal

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Student in Ägypten festgenommen wurde, in den letzten Jahren wären vermehrt Berichte diesbezüglich eingegangen, so Nedić . "Erst vor einem Jahr wurde Patrick George Zaki, ein ägyptischer Student an der Universität von Bologna während seiner Ferien in Ägypten von der Polizei in Haft genommen, in der er sich bis heute befindet", so Nedić weiter. Zaki würden dieselben Vergehen unterstellt. Auch seine Haftstrafe wurde ursprünglich auf 15 Tage gesetzt.