Ägypten: Woran der inhaftierte Regierungskritiker Shady Habash starb

Der Staatsanwaltschaft zufolge bestätigte ein Mitinsasse, dass Habash versehentlich Desinfektionsmittel trank. Menschenrechtsaktivisten zogen die offiziellen Angaben hingegen in Zweifel und sprachen von Fahrlässigkeit.

"Sonst sterbe ich"

Der Regisseur Habash hatte das Musikvideo für den Musiker und Aktivisten Rami Essam gedreht, in dem Präsident Abdel Fattah al-Sisi als Lügner verspottet wird. Habash war mehr als zwei Jahre in Haft, ein Prozess wurde ihm nie gemacht. In seinem letzten Brief schrieb er: "Das Gefängnis tötet nicht, die Einsamkeit schon. Ich brauche eure Hilfe, sonst sterbe ich."

Habash und ein Mitarbeiter wurden im März 2018 festgenommen, wenige Tage nachdem sie das Musikvideo zum Song "Balaha" veröffentlicht hatten. Der im Exil lebende Rockmusiker Essam kritisiert darin die Zustände in seinem Heimatland. Präsident Al-Sisi wird als "Balaha" bezeichnet - wörtlich "Dattel", umgangssprachlich aber auch eine Bezeichnung für einen berüchtigten Lügner.