Pressefreiheit in Ägypten: "Schlimmer als unter Mubarak"

Ägypten hat in den Jahren nach dem Umsturz des Mubarak-Systems eine starke Einschränkung der Meinungsfreiheit erlebt. In der kurzen Regierungszeit der Muslimbrüder ist die Pressefreiheit bereits beschränkt gewesen, doch nach dem Militärputsch 2013, der in weiterer Folge Abdel Fattah al-Sisi an die Macht gebracht hat, ist es noch schlimmer geworden, berichten Journalisten und liberale Ägypter. Zumindest 20 verurteilte Journalisten sollen sich zur Zeit in Haft befinden, mehr gibt es laut dem New Yorker Komitee zum Schutz von Journalisten nur in der Türkei und China. Willkürliche Festnahmen sind alltäglich.

Die "Verbreitung falscher Tatsachen", die "Gefährdung der Reputation Ägyptens" und die "Nähe zu einer Terrororganisation" sind die meist verbreiteten Vorwüfe. Die Regierung geht laut Reporter ohne Grenzen systematische gegen Medien mit Sympathien oder gar Verbindungen zur Muslimbruderschaft vor, die seit 2013 als Terrororganisation eingestuft wird. Etwa Al Jazeera. Eine Anklage erhalten Festgenommenen oft nicht oder spät. Dank Ausnahmezustand können sie monatelang in Untersuchungshaft festgehalten werden, ohne dass eine Anklage vorliegt. Militärprozesse gegen Journalisten sind immer noch Gang und Gebe.

Die Folge - Selbstzensur, Schwinden des Meinungspluralismus. Zumindest in der Öffentlichkeit. Viele Medien werden inzwischen von regierungsnahen Personen oder Geheimdiensten kontrolliert. Die Organisation Reporter ohne Grenzen listet Ägypten auf der Rangliste der Pressefreiheit nur auf Platz 161 von 180.

Todesstrafe für Fotograf?