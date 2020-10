Faßmann, "a serious guy" - Besuch in der Central European University

"This is an unusual class“, beginnt Tim Crane die Vorlesung. Ungewöhnlich ist nicht nur die Klasse, sondern auch die Umstände wie auch der vielen noch unbekannte Gast.

Crane, Professor aus Oxford, steht in einem Hörsaal in Wien-Favoriten. Er spricht mit Gesichtsvisier und Mikrofon. Vor ihm sitzen 40 Studenten aus aller Herren Länder mit Maske im Babyelephanten-Abstand zu einander. Zu Cranes Rechter, Rektor Michael Ignatieff, der gebürtiger Kanadier ist. Am Schirm zugeschalten: 14 Studenten, die in ihren Heimatländern das Semester beginnen, weil sie auf Visas warten.