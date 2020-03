Endgültig fixiert: Elite-Uni CEU kommt auf den Steinhof

Die Freude über die finale Entscheidung der CEU ist in der Hauptstadt jedenfalls groß. „Das ist für Wien in dieser schwierigen Zeit ein enorm wichtiges Zeichen für die Zukunft,“ sagt Bürgermeister Michael Ludwig ( SPÖ). Bis zuletzt hatte die ungarische Uni ja auch andere Gebäude in Wien für den Betrieb in Erwägung gezogen. „Wir haben uns in der ganzen Stadt umgesehen, vier Gebäude waren in der engeren Auswahl“, sagt Vizerektor Liviu Matei im Gespräch mit dem KURIER.

Welche die anderen vier möglichen Standorte waren, wollte Matei nicht sagen. Der CEU sei jedenfalls wichtig gewesen, dass sie dort oben „nicht allein“ ist – deshalb der Plan der Stadt, Teile des Areals an Drittnutzer zu vergeben.