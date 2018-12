So wird die Central European University am Otto-Wagner-Areal

Die ersten Studierenden kommen doch schon nächstes Jahr. Wo ist das Übergangsquartier?

Im September 2019 beginnt die CEU mit etwa 600 Studentinnen und Studenten. KURIER-Recherchen zufolge wird das Übergangsquartier in einer Bawag-Immobilie in der Quellenstraße in Favoriten liegen. Das Büro des zuständigen Stadtrats Peter Hanke ( SPÖ) wollte dazu keine Auskunft geben. Laut einer Sprecherin der Privatuniversität werden alle US-akkreditierten Studien – das sind 37 Master- und 13 PhD-Studiengänge (vormals Doktorat, Anm.) – mit September nach Wien verlagert.