Otto-Wagner-Spital: Privat-Uni bekommt mehr Platz

Die Bauzeit soll maximal drei Jahre betragen. Spätestens Mitte 2022 sollen die Liegenschaften an die Universität übergeben werden. Da soll der Campus mit insgesamt 1500 Stundenten und etwa 500 Personen in Uni-Verwaltung und Lehre auch in Vollbetrieb gehen. Schon im Wintersemester 2019 will die CEU aber die ersten 500 Studenten in Wien willkommen heißen. Dafür sucht die Stadt aktuell nach Übergangsquartieren. Dem Vernehmen nach wurden den Ungarn acht Liegenschaften, die als Zwischenlösung in Fragen kommen, genannt.

Außerdem soll die Stadt bei der Suche nach Wohnmöglichkeiten für Studenten und Lehrende helfen. Welche Studienfächer in Wien angeboten werden sollen, steht noch nicht fest.

Morgen, Dienstag, wird das Memorandum im Gemeinderatsausschuss für Kultur, Wissenschaft und Sport behandelt.