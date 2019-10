Deutschsprachige Professoren stellen sich hinter Soros-Uni

Angriff auf Freiheit der Wissenschaft

Auch das Aus für die Gender Studies in Ungarn per Dekret und das Gesetz, mit dem die von der Ungarischen Akademie der Wissenschaften (MTA) betriebenen Forschungsinstitute einem von Regierungsvertretern dominierten Gremium unterstellt worden sind, seien ein "unverhohlener Angriff auf die Wissenschaftsfreiheit", halten die Hochschullehrer fest. Sie bekunden ihre Solidarität mit den Kollegen in Ungarn. Die europäischen Regierungen sollen auf Orban einwirken, damit dieser zu einer Politik zurückkehre, die die Freiheit von Forschung und Lehre uneingeschränkt respektiert.