Schlappe für Orbán: Budapest wird „freier“

Neben Budapest gingen weitere größere Städte an die im Wahlkampf geeinte Opposition. Auch in der südostungarischen Stadt Hodmezövasarhely konnte sich der gemeinsame Kandidat der Opposition, Bürgermeister Peter Marki-Zay, durchsetzen.

Marki-Zay hatte sich bereits 2018 bei Bürgermeister-Zwischenwahlen in der einstigen FIDESZ-Hochburg das Amt gesichert. Auch in Miskolc, Pecs und Dunaujvaros sicherten sich Oppositionskandidaten das Amt des Bürgermeisters. Dennoch bleibt das Land fest in FIDESZ-Hand, denn die Regierungspartei siegte, wie erwartetet in den meisten kleineren Gemeinden. Im Wahlkampf hatten Orbáns Gefolgsleute offen damit gedroht, dass Gemeinden, die an die Opposition fallen, keine Gelder mehr von der Regierung erhalten würden.

Und immer wieder kamen Videos in Umlauf: Im sozialistisch geführten Budapester Stadtteil Kis wurden die örtlichen Politiker dabei gefilmt, wie sie Kokain nahmen und über die Mühen des Schmiergeldgeschäfts jammerten. Im Budapester Vorort Budaörs wurde ein Oppositioneller beim Seitensprung gefilmt.