Großer Drogenfund war ein großer Irrtum

Es begann mit einem Missverständnis. Und endete auch so. Doch das könnte schlussendlich dem Staat teuer kommen.

Am 23. Juli 2020 wurde die Polizei zu einer Lagerhalle in Wien gerufen. Doch die Beamten verwechselten die Hallen, gingen zu einer falschen – und hier stieg ihnen ein intensiver Cannabis-Geruch in die Nase. Die Beamten folgten der Fährte und fanden eine Halle voll mit Cannabispflanzen. Insgesamt waren es 1.792 Stück.

In der Halle befanden sich drei Männer. Ein Kroate, ein Amerikaner und ein Tscheche. Gegen einen der Männer lag ein europäischer Haftbefehl wegen Suchtmittel-Delikten vor. Auf den Tischen vor ihnen lag Gras.