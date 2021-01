CBD ist in aller Munde: Hype oder Heilmittel?

Diesen subjektiven Eindruck, dass das CBD bei welchen Problemen auch immer helfe, wolle er aber niemandem absprechen: „Wenn jemand zu Gott betet und es hilft ihm, ist das für mich ein ähnliches Phänomen. Bei Cannabis muss man nur wissen, dass eine riesige Lobby dahintersteckt. In den vergangenen zehn Jahren ist in Amerika nicht mal die Pornoindustrie so stark gewachsen wie die Hanfindustrie.“

Vom Industriebetrieb sind Tobias Pucher und Christoph Brückl, die „Krautbuam“, weit entfernt. Seit zwei Jahren bauen sie auf einem Feld in der Nähe von Linz Hanf an, decken vom Samen bis zu den Endprodukten die gesamte Fertigungskette ab: „Die Faszination dafür, was diese Pflanze kann, ist bei uns schon lange da. Wir sind vom großen Nutzen für die Gesellschaft zutiefst überzeugt“, sagt Christoph Brückl. Er selber sei als aktiver Capoeira-Sportler nach einer schweren Schulterverletzung unverhältnismäßig schnell wieder fit geworden: „An einer ähnlichen Verletzung habe ich ohne Einsatz von CBD fast ein Jahr lang laboriert.“