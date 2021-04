Freispruch: Zu viel THC gemessen, aber kein Drogenhandel

Für Anton Schöfmann, den Betreiber des Kult-Lokals Weberknecht am Wiener Gürtel brachte das Jahr 2020 wenig Gutes. Mit dem Weberknecht schlitterte er in ein Insolvenzverfahren und auch mit seinem CBD-Shop „Meet & Weed“ in der Lerchenfelder Straße hat er zu kämpfen.

Denn im Herbst wurde seine 2.000 große Plantage im Bezirk Mistelbach von der Polizei abgeerntet, sie hätte laut Polizei einen zu hohen THC-Gehalt gehabt. Bis zu 300.000 Euro hätte Schöfmann die Ernte eingebracht, stattdessen wurde er wegen des Handels mit Suchtgift angeklagt.