Personalmangel und Schienenprobleme: Kritik an den Wiener Linien

Besonders Pensionierungen würden dabei eine Rolle spielen: So hielt de StRH etwa fest, dass "die Altersgruppe der '50plus-Jährigen' zum Zeitpunkt der gegenständlichen Prüfung einen großen Anteil der Unternehmensbelegschaft darstellte". Dies führe in den kommenden zehn Jahren aufgrund von Pensionsabgängen zu einem hohen Arbeitskräftebedarf, heißt es im Bericht weiter.

Kritik gab es vom Stadtrechnungshof aber dafür, dass in den Jahresabschlüssen der Wiener Linien " keine umfassende, transparente Information bzw. Übersicht über von der öffentlichen Hand erhaltene Mittel vorlag". Empfohlen wird deshalb, des in künftigen Jahresabschlüssen darzustellen.

Diese längeren Intervalle kritisierte der Stadtrechnungshof nicht. Als eigentlich störend, so heißt es im Bericht, seien nämlich nur die unregelmäßige Intervalle , bedingt durch ungeplante Ausfälle und Störungen empfunden worden: „Auch wenn Personalrekrutierungs- und Ausbildungsmaßnahmen bei der Wiener Linien GmbH & Co KG zeitnah umgesetzt wurden, beanspruchten sie Zeit. Bis das Fahrpersonal umgeschult bzw. neu eingestellt und ausgebildet war, brauchte es in der Regel mehrere Monate. Daher erschien (...) die Ausdehnung der Intervalle als temporäre Maßnahme (...) gerechtfertigt, um die Auswirkungen des Personalmangels abzufedern und den Druck von der vorhandenen Belegschaft zu nehmen.“

Geprüft wurden auf den U-Bahn-Linien auch die Langsamfahrstellen, also jene Abschnitte, auf denen die Fahrzeuge aufgrund des mangelhaften Zustandes der Schienen bremsen müssen. Und diese Stellen, so stellten der Stadtrechnungshof fest, sind deutlich mehr geworden. Zwischen 2017 und 2022 die Strecken auf den Linien de Straßenbahn von 49 auf 147 angestiegen. Bei den U-Bahnen von 5 auf 22. "Insgesamt erhöhte sich die Strecke der Langsamfahrstellen im Gleisnetz (...) in diesem Zeitraum um etwas mehr als 5,5 Kilometer“, so die Bilanz der Prüfer. Der Stadt-RH empfahl, die Gleiserneuerungsrate zu erhöhen - und auch das dafür vorgesehene Budget.

In einem Statement erklärten die Wiener Linien, dass viele Empfehlungen des Stadtrechnungshof bereits umgesetzt seien. Bei den Langsamfahrstellen wird etwa auf das Programm "Netzt erst Recht" verwiesen, bei dem allein 2024/2025 76 Millionen Euro in das Straßenbahn-Netz investiert werden. Die drei vom Stadtrechnungshof beanstandeten U-Bahn-Stationen seien ebenfalls bereits saniert worden. Und auch an der Attraktivierung des Fahrerdienstes werde bereits gearbeitet, um dem Personalmangel entgegenzuwirken.

Kritik kam von der Opposition

Die ÖVP sah in einer Reaktion einen "vernichtenden Befund". Eine Überalterung des Sachanlagevermögens, verschärfter Personalmangel oder auch eine Verschlechterung des Betriebsergebnisses würden zeigen, dass dringender Handlungsbedarf bestehe, befanden Verkehrssprecherin Elisabeth Olischar und Finanzsprecher Manfred Juraczka. "Die Störungsanfälligkeit und die eingeschränkte Verfügbarkeit sind schon Realität, jetzt haben es die Wiener Linien amtlich", beklagte Olischar. "Beim Management der Wiener Linien, aber auch den politisch Verantwortlichen in der Wiener Stadtregierung, müssen angesichts dieses Berichts alle Alarmglocken schrillen", meinten die beiden VP-Mandatare. Die Attraktivität der Wiener Linien müsse verbessert werden, nämlich "für die Mitarbeiter, die Kunden und letztlich die Steuerzahler."

Grünen-Chefin Judith Pühringer verlangte weitere Maßnahmen, um einen neuerlichen Personalengpass zu verhindern. Nötig sei etwa die Einführung einer generellen 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, ein höheres Einstiegsgehalt sowie bessere Arbeitsbedingungen. Auch Verbesserungen beim Straßenbahnnetz urgierte sie. Hier würden die Wiener Linien hinterherhinken: "Das ist angesichts übervoller Bim-Garnituren und langer Wartezeiten inakzeptabel."

Für FPÖ-Verkehrssprecher Toni Mahdalik sind die Wiener Linien längst zu einem "Sinnbild für das Versagen der rot-pinken Stadtregierung" geworden. Verspätungen, kaputte Infrastruktur, veraltete Garnituren und "viel zu lange Intervalle" seien nicht nur ein Ärgernis für die Fahrgäste, sondern ein massiver Rückschritt für die Mobilität in unserer Stadt", hielt er in einer Aussendung fest.