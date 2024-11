Paketflut in Wien nimmt kein Ende: Was mit den Retouren passiert

Der einzige Haken: Bis zur Anwendung der Verordnung werden weitere zwei Jahre vergehen. So lange kann also weiterhin Neuware vernichtet werden. Den Zeitraum empfindet Stadler von Greenpeace aber als „fair“. Die Händler bräuchten Zeit, um Alternativen zu finden, wie mit der zurückgesendeten Ware umgegangen werden soll, sagt er. Einige hätten sogar schon damit begonnen, Maßnahmen zu treffen. Etwa die Produkte genauer zu beschreiben, um Retouren zu vermeiden oder bessere Sortiersysteme zu installieren, um die Ware anschließend wieder ins Lager zu bringen.

Einen gänzlich anderen Ansatz verfolgt dagegen die französische Firma „King Colis“, die kürzlich einen Pop-up-Store in der Wiener Millennium City veranstaltete. Das Unternehmen kauft nach eigenen Angaben nicht zugestellte und verloren gegangene Pakete an und verkauft sie anschließend – verpackt – weiter. Und inszeniert sich dabei als umweltbewusstes Unternehmen, im „Kampf gegen die Verschwendung“, wie auf der Website zu lesen ist.

Die meisten kamen mit der Hoffnung auf ein Schnäppchen und standen dafür Stunden lang an. „Das ist das, worauf ich mein ganzes Leben lang gewartet habe, dass es solche Aktionen gibt“, sagt zum Beispiel Martin. Er stellt sich in die Schlange, um Weihnachtsgeschenke einzukaufen. „Weil dann habe ich nichts damit am Hut, wer was bekommt. Die werden eins zu eins so unter den Weihnachtsbaum gelegt.“ Zurückgenommen werden die Pakete von „King Colis“ übrigens nicht.