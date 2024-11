Pop-up-Geschäft verkauft nicht zugestellte Pakete in Wien

Der Neid spielt dabei eine nicht unwesentliche Rolle. Immer wieder wird geschaut, was der Nachbar in Händen hält und, noch wichtiger, ob er es wieder ablegt. Natürlich hat auch der KURIER sein Glück probiert: Drei kleinere Pakete zu insgesamt rund 40 Euro sind es geworden. Das Ergebnis: Enttäuschend – aber immerhin wurde beim Öffnen gelacht.

Das Geld hätte man also bestimmt besser investieren können und dennoch verzaubert das Konzept. Der Andrang an Kaufwilligen in der Millennium City war dermaßen groß, dass das Anstellsystem überdacht und mehr Security-Personal eingestellt werden musste, berichtet Center-Manager Matthias Franta. Und die Schlange werde von Tag zu Tag länger.

Mit einer mehrstündigen Wartezeit musste man am Freitagvormittag rechnen. Am Samstag könnte der Andrang noch größer werden

Recht weit hinten in der Schlange stand am Freitag zum Beispiel Hannes mit seiner Frau und seiner Tochter. Nur aus „Neugier“ sei er da, sagt er. “Es wird immer so viel Werbung um alles gemacht und der Rummel ist immer so groß bei allem. Deswegen interessiert mich, was dahinter steckt.“ Wirklich erwarten tue er sich nichts. Andere werden da deutlich konkreter. Toga zum Beispiel wünscht sich etwas Elektronisches, ein anderer Bursche ein Smartphone.

Weiter Pop-ups geplant

Zu kaufen gibt es die Pakete noch am Samstag, so lange der Vorrat reicht. Eine Fortsetzung soll es aber auf jeden Fall geben, auch an anderen Standorten in Österreich, heißt es von „King Colis“.