Heiß umkämpftes Pflaster: Wie es um den Michaelerplatz steht

Der Weihnachtsmarkt ist damit also Geschichte, für den Michaelerplatz selbst beginnt dagegen in Kürze ein neues Kapitel: Noch diesen November sollen die Arbeiten abgeschlossen und der Platz eröffnet werden. „Behutsam“ habe man den Platz an „die neuen Anforderungen der Zeit“ angepasst, berichtet eine Sprecherin der MA 28. So habe man etwa das bisherige holprige Pflaster mit einer barrierefreien Oberfläche aus Naturstein ersetzt.

Wasserspiel und Bäume

Schwieriger hat sich dagegen die klimafitte Anpassung des Platzes gestaltet: Rund um die Begrünung und das Wasserspiel, das in den ursprünglichen Plänen vorgesehen war, hatte sich im Sommer eine hitzige Diskussion entbrannt. Architekten, Kunsthistoriker und sogar der Denkmalbeirat – ein das Bundesdenkmalamt beratendes Expertengremium – sprachen sich gegen die Umgestaltungspläne aus. Hauptkritikpunkte waren die durch die geplante Bepflanzung in Gefahr gebrachten Sichtachsen auf die historischen Gebäude sowie die Frage, inwieweit die Umgestaltung das Weltkulturerbe infrage stellt.