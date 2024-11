Wiener Tradition: Würstelstände werden zum UNESCO-Kulturerbe

Entscheidung vor zwei Wochen gefallen

Nicht einmal ein halbes Jahr später ist der Wunsch in Erfüllung gegangen. Die UNESCO-Liste wird also erweitert. Gefallen ist die Entscheidung bereits vor zwei Wochen bei einer Fachbeiratssitzung, wie eine Sprecherin der UNESCO bestätigt. Gestern, Dienstag haben die Antragsteller, also die Standlerinnen und Standler, den Bescheid bekommen.

Hintergrund

Mit dem Verkauf warmer Würstel durch die sogenannten „Bratlbraterinnen“ wurde zu Beginn des 18. Jahrhunderts der Grundstein für die Wiener Würstelstandkultur gelegt. Die sich daraus entwickelnden freistehenden Würstelstände sind seither nicht nur für das Stadtbild, sondern auch als Ort der sozialen Zusammenkunft und den Sprachgebrauch in Wien prägend. Typisch für die Würstelstände sind neben dem freistehenden Stand das Sortiment, die ungezwungene Atmosphäre und der Wortschatz, der sich darum gebildet hat.