Noch nicht alle Geschenke? Last-Minute-Ideen aus der KURIER-Redaktion

Geschenke gibt es viele – richtige wie falsche, persönliche wie unpersönliche, und welche, die man am besten erst gar nicht auspackt, weil danach das Drama beginnt: „Hey, du freust dich ja gar nicht über das selbst gemalte Bild?!“ Ähm ... Um erst gar nicht in Erklärungsnot zu geraten, empfiehlt sich die Notlüge in Kombination mit schauspielerischer Raffinesse. Denn man will ja niemanden vor dem Weihnachtsbaum kränken. Auf der sicheren Seite (ohne Garantie) sind Sie mit den von uns ausgesuchten Geschenkideen, mit denen Sie nachhaltig beeindrucken. In diesem Sinne und alle zusammen im Chor: Make Christmas great again! Das passende Outfit gibt es bereits.