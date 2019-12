Was Sie heuer Ihrer besten Freundin zu Weihnachten schenken können

Für die beste Freundin, die man in- und auswendig kennt, sollte es kein Problem sein, ein passendes Geschenk zu finden – oder? Gerade, wenn Sie Ihre Freundin schon lange kennen, fühlt es sich aber vielleicht auch so an, als hätten Sie ihr alles schon einmal geschenkt. Wie wäre es dieses Jahr mit den folgenden Ideen?