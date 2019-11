Diese Beauty-Geschenkideen machen Frauen Freude

Was vor sieben Jahren im kleinen Rahmen in Dänemark begann, ist heute ein großes Unternehmen mit 100.000 zufriedenen Mitgliedern in neun europäischen Märkten. Das Abo ist schon um 24,95 € pro Monat zu haben und jederzeit kündbar. Aber wer will schon ein monatliches Wohlfühlabo kündigen?

Infos, Erfahrungsberichte und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf bygoodiebox.at.