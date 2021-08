babykatzengate: Sargnagels Reinwaschung von der Dummheit

Aber, was war da eigentlich wirklich los in Marokko? „Das Pferd hat das Steuergeld veruntreut“, erklärte man auf der Bühne trocken (das Huftier hatte in einer Textpassage über einen Haschischdeal eine etwas unklare Rolle gespielt).

Sargnagel, die den Shitstorm stellvertretend für ihre beiden Kolleginnen mit ausbaden musste, hat sich übrigens zu der Zeit als sogenannte Stadtschreiberin in Klagenfurt aufgehalten – eine Folge ihres Publikumspreises bei den Tagen der deutschen Literatur im Vorjahr. Auch in Kärnten hetzte die Krone in ihrer Lokalausgabe gegen die junge Frau und bezeichnete sie unter anderem als „willig“.

Ist ihr trotz aller bösen Postings eigentlich etwas passiert? Sargnagels trockenes Fazit: „Nur weil die Leute einen auspeitschen, ausbluten und vergewaltigen lassen wollen, heißt es nicht, dass sie einen im echten Leben nicht freundlich grüßen.“

Die Autorin ist übrigens auch als Entertainerin empfehlenswert. Eigentlich hat man ihre Texte erst dann verstanden, wenn sie sie in ihrem stets leicht verhatschten Slang vorträgt. Sargnagel und die Sprache – das ist eine sehr eigenwillige Liebesbeziehung.