Heldenplatz, reloaded: Krone gegen Stefanie Sargnagel

Es bieten, so wurde uns allen versprochen, die neuen Medien die Chance auf allerlei Verbesserungen für unser Zusammenleben als Gesellschaft: Dort kommen auch andere als die üblichen alten Partei-Männer von den Männerparteien zu Wort, dort tauschen sich junge, echte, kluge Menschen aus, die sonst in der zweiten Reihe schweigen müssen, dort wird das Gefälle der innergesellschaftlichen Hierarchien geplättet, sprich: Dort sollten wir all jene Diskussionen voll Zeitgemäßheit, Dringlichkeit und Herzblut erleben, die im Fernsehen als „Im Zentrum“ zur miesgelaunten wöchentlichen Pflichtübung werden.

Es ist aber, leider, der selbe zache Nonsens auch dort: Die selben alten Männer gehen, bestärkt durch die meisten Follower, voll bemitleidenswerter Selbstgewissheit in die selben alten Proporz-Diskussionen.