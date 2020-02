Verlangen wir zuviel von unseren Kindern?

Liebe Eltern,

der Schweizer Kinderarzt und Autor hat mich durch die frühen Phasen meiner Kinder begleitet, seit mich damals meine Freundin S. auf ihn hingewiesen hat. Sie schwor auf ihn - wie viele andere Eltern -, weil er ihnen einen guten Blick auf das Leben ihrer Kinder ermöglichte. Im Gespräch mit mir räumt er etwa mit falschen Erwartungen auf: "Wenn man die Kinder unter Druck setzt, wenn man sie mehr 'fördert', dann werden sie nicht besser. Im Gegenteil. Man demotiviert sie", warnt er vor zu viel Leistungsdruck.

Gestern haben unsere Kinder ihr Zeugnis bekommen, jetzt ist also ein guter Moment, an diesen Satz nochmals zu denken. Unsere Kinder brauchen unsere Unterstützung und unseren Zuspruch. Über schlechte Noten ärgern sie sich selbst. Was den Eltern heute fehlt, so Largo, sei der Austausch mit anderen - der Großfamilie, Vertrauten, Freunden.