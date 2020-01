IQ von 142: Dieser Dreijährige ist klüger als Sie

British Mensa richtete auch via Twitter Willkommensworte an sein jüngstes Mitglied: "Ist Ihr IQ höher als der eines Dreijährigen? Wahrscheinlich nicht", schrieb man mit einem Augenzwinkern.

Liebt Lego und Plastilin

Dass Haryz etwas Besonderes ist, sei in der Familie bereits aufgefallen, beschreibt die Mutter des jüngsten Mitglieds des britischen Hochbegabten-Vereins, eine in der englischen Stadt Durham lebende Ingenieurin, im Interview mit CNN.

So sei ihr Sohn etwa in einem Mathematik- und Leseprogramm einer Schule vergangenes Jahr in die Ehrenliste für Fortgeschrittene aufgenommen worden. Schon mit sieben Monaten habe er angefangen zu sprechen. "Wir dachten anfangs, so sind Kinder eben", sagte Nur Anira Asyikin der britischen Zeitung Metro.

Ansonsten sei er aber ein ganz normales Kind.

"Er ist ein typischer Dreijähriger. Er liebt es zu malen und Bücher zu lesen und wirklich alles, was mit Kunst und Handwerk zu tun hat. Er liebt es, mit Lego und vor allem mit Plastilin zu spielen." Und wenn Haryz nicht gerade malt oder etwas baut, "singt er gern".