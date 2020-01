Trends bei Kindermöbel: Österreicher treiben es nicht allzu bunt

Grelle Farben und ein wilder Mustermix: So sehen die Kindermöbel aus, die Drew Barrymore kürzlich für den Supermarktriesen Walmart entworfen hat. Die Kollektion des Hollywoodstars ist in den USA ein Bestseller.

Hierzulande wären die knalligen Stücke allerdings Ladenhüter, glaubt Marina Schwarzott, Inhaberin des Kinder-Onlineshops kyddo. Österreicher greifen für ihren Nachwuchs lieber zu hellen, pastelligen Farben. „So bunt und knallig wie in den USA mag man es hier nicht. Neben blassen Tönen werden auch erdige Farben gefragter.“ Schwarzott betreibt ihren Online-Concept-Store von einem Büro in Wien aus, versendet aber weltweit. Jahrelang war die gebürtige Mazedonierin Brand Managerin für große Firmen wie der Telekom. Bis sie sich nach der Geburt ihres ersten Sohnes mit kyddo selbstständig gemacht hat – aus Frust über das wenig ansprechende Angebot hierzulande. „Natürlich ist die Selbstständigkeit mit einem Risiko verbunden. Aber ich habe zwölf Jahre Erfahrung im E-Commerce und wende nun alles an, was ich gelernt habe.“