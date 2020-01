Welche Wohntrends uns 2020 erwarten

Welche Einrichtungstrends erwarten uns Ihrer Meinung nach in diesem Jahr?

Eveline Christoffer: Art Déco ist einer der großen Einrichtungstrends – auf der Maison & Object in Paris war das klar zu sehen. Gucci Decor präsentierte in Mailand einen Messestand im Hollywood Glam der 50er-Jahre – Samt auf Polstermöbeln liegt nach wie vor im Trend. Tapeten mit metallischen Effekten und mit großen, floralen Mustern, die wie überdimensionale Bilder wirken, sind ebenfalls ein Thema. Im Gegensatz zu dieser Opulenz steht das Thema Natürlichkeit – es spiegelt den gesellschaftlichen Trend hin zu ehrlichen Materialien, Unikaten und traditionellem Handwerk wider.