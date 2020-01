Fördermissbrauch: 30 Kinder könnten Kindergartenplatz verlieren

Das Kinderhaus Mariahilf ist nicht der erste Wiener Kindergarten, der Schlagzeilen macht. In jüngerer Vergangenheit gibt es dafür etliche Beispiele. Zum einen wurden Fördergelder missbräuchlich verwendet, zum anderen stand die pädagogische Betreuung an vereinzelten Standorten in der Kritik.

Aslan-Bericht

Dass Wiens Kindergärten ins Zentrum des öffentlichen Interesses rückten, hat nicht zuletzt mit dem umstrittenen Bericht des Religionspädagogen Ednan Aslan zu tun. Darin war Ende 2015 von geschätzten 150 islamischen Einrichtungen die Rede, in denen zum Teil schlecht Deutsch gesprochen werde und die dem politischen Islam als Wirkungsstätten dienen sollen. Die Stadt Wien verschärfte in der Folge die Kindergartenkontrollen – und gab bei Uni und FH Campus Wien eine größere Studie in Auftrag. Die Forscher fanden jedoch keinerlei Belege für islamische Indoktrinierung in Wiens Kindergärten.

Abdullah P.

Für Schlagzeilen sorgte 2015 und 2016 auch Kindergartenbetreiber Abdullah P., der die Stadt um mindestens 1,8 Millionen an Fördergeldern betrogen haben soll. Wegen des Verdachts des Mietbetrugs war er zwar monatelang in U-Haft gesessen, letztlich wurde er vor Gericht aber freigesprochen.

Hassan M.

Gleich 8,3 Millionen Euro Subvention sollen Kindergartenbetreiber und Schulerhalter Hassan M. und seine Lebensgefährtin für private Zwecke veruntreut haben. Die Stadt stoppte die Förderung infolge einer Finanzkontrolle. Zurzeit wird der Fall vor Gericht verhandelt.

Alt Wien

Einem Nervenkrieg waren 2016 die Eltern jener 2.170 Kinder ausgesetzt, die von der Schließung der 33 „Alt Wien“-Kindergärten betroffen waren. Die Stadt hatte die Subventionen gestrichen, weil Betreiber Richard W. rund 6,65 Millionen Euro an Förderungen in familieneigene Immobilien gesteckt haben soll.

Oase des Kindes

Einige „Alt Wien“-Standorte wurden vom Verein „Oase des Kindes“ übernommen. Das Geld dafür stammte zum Teil ausgerechnet von Hassan M. – was Oase-Chef Robert W. der Förderstelle der Stadt allerdings verschwieg. Weshalb er nun gemeinsam mit M. vor Gericht steht. Standorte, die keine neuen Betreiber fanden, schlossen.

Kinder in Wien

In einem Meidlinger „Kinder in Wien“-Kindergarten sollen zwei Pädagoginnen Kinder in den Waschraum gesperrt haben. Die Frauen wurden entlassen. Die Staatsanwaltschaft konnte keine strafrechtlich relevanten Handlungen nachweisen und stellte die Ermittlungen ein.