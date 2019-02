Fünfer im Semesterzeugnis: So können Eltern helfen

In Mathematik ein Fünfer, in Deutsch ein Vierer und in Englisch „nur“ ein Dreier. Da sind oft auch Eltern mit ihrem Latein am Ende. Viele Eltern und Erziehungsberechtigte reagieren auf ein schlechtes Zeugnis mit Enttäuschung, Vorwürfen und „Konsequenzen“. Katastrophenstimmung und Ratlosigkeit machen sich breit. Doch gerade jetzt ist es wichtig, kühlen Kopf zu bewahren. Ein schlechtes Semesterzeugnis ist kein Weltuntergang.

„Bei Rat auf Draht ist rund um die Zeugnisverteilung immer besonders viel los. Viele Kinder und Jugendliche, die sich bei Rat auf Draht melden, fürchten sich vor der Reaktion ihrer Eltern oder Erziehungsberechtigten. Einige trauen sich mit einem schlechten Zeugnis nicht nach Hause und haben Angst vor den möglichen negativen Konsequenzen oder Strafen“, sagt Birgit Satke, Leiterin von Rat auf Draht.

Was aber nun konkret tun, wenn der Nachwuchs mit einem Zeugnis voller schlechter Noten nach Hause kommt? Hier acht Tipps, wie man reagieren sollte, damit das Kind gefördert wird:

1. Erholungsphasen sind wichtig

Ferien sind Ferien. Geben Sie Ihrem Kind die Möglichkeit, eine Auszeit vom Schulalltag zu nehmen. Ein Schuljahr ist anstrengend, egal, ob man es positiv oder negativ abschließt. Erholung ist wichtig – auch, weil man ohne Entspannung nicht optimal lernen kann.

2. Ursachen finden und Plan machen

Suchen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind nach den Ursachen für das schlechte Abschneiden. Liegt es am Stoff, am Verständnis, an der Zeiteinteilung beim Lernen, an Konzentrationsproblemen, oder an zu vielen anderen Aktivitäten? Sprechen Sie darüber, was Sie ändern können. Erstellen Sie gemeinsam einen Plan, bei dem Sie realistische Ziele mit fixen Lernzeiten und auch Lernbereichen festlegen. Das gibt dem Kind Halt und das Ziel rückt in greifbare Nähe. Oft ist es auch sinnvoll, sich Hilfe zu holen. Das können Mitschüler, Verwandte oder Freunde sein. Eventuell kann auch Nachhilfe helfen.

3. In Kontakt bleiben

Stellen Sie Ihre Enttäuschung und Ihren Ärger nicht in den Vordergrund. Kinder und Jugendliche sind über ihre schlechte Leistung ohnehin unzufrieden. Sie brauchen gerade jetzt die Gewissheit, dass ihre Eltern sie trotz schlechter Noten lieben. Deswegen: Reagieren Sie nicht mit Schweigen oder Abweisung - jetzt ist es besonders wichtig, mit Ihrem Kind in Kontakt zu bleiben!