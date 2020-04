"Eastern Distancing" mit Oma und Opa

Ihr fehlt uns! Aber für die Senioren fehlt der entscheidende Faktor: An den Feiertagen haben sie die Enkelkinder um sich, verbringen Zeit mit ihnen, es wird gekuschelt, übernachtet, erzählt, Beziehung gepflegt. Wann können sie die Kinder wieder umarmen? Da merkt man, wie langsam die Zeit vergeht. Ganz abgesehen davon, dass sie jetzt aus Altersgründen als Risikogruppe abgestempelt werden.

Wir haben inzwischen viele Stunden, Tage und Wochen, um sie sinnvoll zu nützen. Eine Freundin sagte begeistert: "Meine Kinder haben endlich Zeit für ihre Hobbys." Was sagt das eigentlich über unser sonstiges Leben? Und was werden wir für später mitnehmen? Bei mir zu Hause wird jedenfalls viel gekocht und gebacken - übrigens oft online mit Oma, die in unserer Familie die meiste Expertise dabei hat. Wir haben endlich alles unsere Puzzles gemacht (für mich bisher der Inbegriff von Zeit haben). Wir schauen uns an den meisten Abenden gemeinsam einen Film an und sind dabei sogar immer wieder pädagogisch wertvoll. Diese Filme hat man mir in einer Elterngruppe auf Facebook ans Herz gelegt, aber wir sind eher noch mit "Zurück in die Zukunft" oder "Das Glücksprinzip" beschäftigt (bitte um weitere gute Tipps).

Als Ausgleich habe ich mir mit meinen Kindern " Deutschland sucht den Superstar" angesehen und echte Anerkennungspunkte von meinen Kindern fürs Mitsingen beim Sieger und anderen schrägen Figuren bekommen. Wir habens miteinander oft wirklich gemütlich um unser virtuelles Lagerfeuer - wenn wir schon sonst nicht in die Wildnis hinauskommen. Und besinnen uns gerade auf das, was uns wirklich am Herzen liegt.

Und noch etwas: Unsere Liste der 30 und mehr Ideen für die Zeit zu Hause (die findet ihr hier) ergänze ich um die Kinderuni: Die kann man nämlich wie bei den Studenten ihre Vorlesungen jetzt auch im Internet besuchen.