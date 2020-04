Die Kinderuni kommt zu dir nach Hause

Sich in andere reinversetzen

Und selbst für das durchaus komplizierte Thema „Migration“ hat sich die Sozialwissenschafterin Susanne Binder einen spannenden und damit ziemlich umwerfend einfachen Zugang ausgedacht. Auch bei ihren erwachsenen Studierenden, so erzählt sie im Video, verwendet sie das Bilderbuch „Kopf hoch, Fledermaus!“ ( Jeanne Willis/Tony Ross, Verlag Sauerländer).

Wie hängt das Buch mit dem nicht gerade einfachen Thema zusammen? Nun, auf das Video zu verweisen, wäre hier doch zu billig, wenngleich du dort natürlich mehr erfährst.

Nachdem Fledermäuse mit dem Kopf nach unten in Ästen oder wo auch immer hängen, spricht sie davon, dass der Himmel unten, der Boden oben ist. So wie der Baumstamm und so weiter. Die anderen Tiere halten sie deswegen für verrückt. Bis die Eule ihnen rät, sich auch einmal kopfüber in den Baum zu hängen – siehe da, ihr Blickwinkel hat sich verändert. Sich in die Lage anderer zu versetzen ist der Tipp der Uni-Lehrerin.

Noch mehr erfährst du übrigens in einem anderen Video auf das Binder hinweist: Kinder einer (damaligen, November 2015) 2. Klasse der Grundschule an der Rechtenfleeter Straße ( Bremen) haben das besagte Bilderbuch mit eigenen Zeichnungen zu einem Trickfilm gemacht.

