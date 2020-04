KURIER Video-on-Demand: TOP 5 Streaming-Tipps fürs Osterwochenende

Harald Sicheritz Komödie "Baumschlager" mit Gerti Drassl und Thomas Stipsits

Plötzlich soll Frieden herrschen, in Nahost? Kein Job mehr für die Blauhelme? Und auch nicht für die heldenhaften Verteidiger des jeweiligen Landes? Kein Platz mehr für Kriegsgewinnler? Eine alle Seiten verunsichernde, unangenehm neue Situation! Da begegnen wir Werner Baumschlager, dem liebenswerten, leicht tollpatschigen österreichischen UNO‐Offizier, der plötzlich zum Spielball zahlreicher Interessen wird. Er gerät in private und Staatsaffären. In erster Linie erzählt " Baumschlager" aber die Geschichte dreier Frauen, von denen jede ihren eigenen Plan mit Baumschlager hat ‐ während er selbst nur will, dass alle um ihn herum glücklich sind.

