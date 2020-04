"Adrenalinspiegel auf Anschlag"

Wenn erst einmal der Winter kommt, ist es zu spät. Dann kann niemand mehr das lichtarme Tiroler Hochtal verlassen. Doch der englischsprachige Fremde, der aus dem Nichts auftaucht, will bleiben. Er zieht bei einer Witwe und ihrer Tochter in die arme Stube und beobachtet von dort aus das Leben von geknechteten Menschen.

Brenner-Bauer heißt der Tyrann, dessen Söhne die Dorfbewohner schikanieren. Wie im klassischen Western tragen die rohen Gesellen schwarze Hüte, trinken Schnaps statt Whiskey und verbreiten Terror. Vor allem unter den Frauen.

Mit sicherer Hand übersiedelt Andreas Prochaska die Spielregeln des Westerns in die mächtige Tiroler Alpenlandschaft. Verschneite Berglandschaften verwandeln sich in tödliche Prärien, in den Beichtstühlen kleiner Dorfkirchen sterben perverse Priester.

Der famose Tobias Moretti als Anführer seiner derben Brüder beherrscht wie ein lüsterner Wolf das angestammte Terrain. Mit glitzerndem Blick fasst er nicht nur die junge Luzi (exzellent: Paula Beer) ins Auge, die bald heiraten wird, sondern auch den Amerikaner. Selten hat das Tirolerische so bedrohlich geklungen wie in Morettis wortkargen Todesdrohungen. Auch die vordergründige Sanftmut des Fremden verwandelt sich in von Rache getriebenen Blutdurst. Baumstämme werden zu tödlichen Pfeilen, Bärenfallen reißen Gesichter herunter, Pfeile bohren sich ins Auge.

Effektvoll wirft Prochaska die Kinomaschine an und feuert Hochspannung aus allen Rohren. Manchmal fast in Überdosis. Ein trommelnder Sound steigert die Dramatik der düsteren Bilder, in Zeitlupe sinken erschossene Männer in den Schnee.

„Das finstere Tal“ ist ein erstklassiger Film – und man fragt sich, warum er auf der Berlinale nicht im Hauptwettbewerb läuft, sondern außer Konkurrenz.

INFO: "Das finstere Tal." Ö/D 2014. 115 Min. Von Andreas Prochaska. Mit Sam Riley, Tobias Moretti, Paula Beer.