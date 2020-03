Liedermacher einer ganzen Generation

Für wie viele Generationen wollen Sie noch musizieren?

Ich habe wie gesagt erst im Vorjahr eine neue CD herausgebracht, und gleichzeitig eine Handy-App, „ Bernhard Fibich-Radio“, für alle Eltern, die meine Musik auch unterwegs ihren Kindern vorspielen möchten. Solange ich gesund bin, will ich weiterspielen und weitermachen, das ist mein Plan.

Infos unter www.kinderliederladen.at

Am 25. April tritt Bernhard Fibich um 16 Uhr im VAZ in Sankt Pölten auf. Auf dem Programm steht sein Mitmach-Konzert „Sonnenschein und Regen“. Alle Infos und Tickets bekommt man unter www.vaz.at, direkt im VAZ St. Pölten oder in allen Raiffeisenbanken in Wien und Niederösterreich.