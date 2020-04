Unterricht trotz Corona: Mathelehrer hilft Schülerin durchs Fenster

Homeschooling gehört für Familien zu den größten Herausforderungen während der Coronakrise. Auch in den USA sind Lehrerinnen und Lehrer stets für ihre Schüler per Mail erreichbar. Besonders hilfsbereit zeigte sich dort nun ein Mann in South Dakota.

Nachhilfe mit Abstand

Er schaute kurzerhand bei einer seiner Schülerinnen zu Hause vorbei, weil diese ihm ein paar Fragen per Mail hatte zukommen lassen. Statt diese schriftlich zu beantworten, postierte sich der Lehrer vor einem Fenster der Familie, um die Aufgabe Schritt für Schritt durchzugehen.