Gassigehen in Corona-Zeiten: Besitzerin seilt Hund von Balkon ab

Ausgangssperre hin oder her: Hunde dürfen auch dieser Tage in Begleitung ihres Herrchens vor die Tür - beziehungsweise umgekehrt. Während sich die meisten Besitzer mehr denn je auf das Gassigehen mit ihren Vierbeinern freuen und so mancher Spanier sogar die Regeln umgehen will, indem eine Ziege oder ein Schwein an die Leine genommen wird, hat eine Serbin eine ganz eigene Lösung gefunden.

Frauchen bleibt daheim

Auf Facebook kursiert ein Video, das die Frau zeigt, wie sie von ihrem Balkon im ersten Stock ihren kleinen Hund an der Leine abseilt. Kurze Zeit später wird dieser auf selbigem Weg wieder zurück in die Wohnung geholt. Dieser scheint die kuriose Gassigeh-Aktion entspannt hinzunehmen. Zumindest dürfte Frauchen ihm statt einem Halsband ein Geschirr angelegt haben.