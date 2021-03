Welttag: Kinder und Jugendliche brauchen Theater in 3D und live

Am 20. März ist der Welttag des Theaters für junges Publikum (seit 2001). Ins Leben gerufen hat ihn der internationale Dachverband von Kinder- und Jugendtheatern ASSITEJ (Association Internationale du Théâtre pour l'Enfance et la Jeunesse), der in rund 80 Ländern vertreten ist. „Gerade jetzt, in der Pandemie, wird sichtbar, wie dringlich es ist, für jedes Kind die gleichen Chancen und Teilhabemöglichkeiten zu schaffen. Das betrifft Kunst und Kultur ebenso wie andere Bereiche der Bildung“, heißt es unter anderem in einem aktuellen Manifest des Weltverbandes.

Zwei heimische Kinder und Jugendtheater haben sich schon im Vorfeld des 20. März zu Wort gemeldet. „Kinder brauchen Töne und Farben in allen Schattierungen, sie brauchen Berührungen mit Musik und Tanz“, meint etwa die künstlerische Leiterin des Toihauses in Salzburg, Cornelia Böhnisch. Alle, insbesondere Jugendliche brauchen Räume für Utopien, sagte der Leiter des Grazer Jugendtheaters Next Liberty anlässlich des Welttages.