Kunststudierende bespielen "Bühnen" vor Theatern

Stromspende

Die Kunst-Aktivist_innen schreiben Theaterhäuser an und bitten um eine Stromspende – ein Kabel aus dem Haus, um die eigenen Scheinwerfer und Mikros zum Leuchten und Klingen zu bringen.

Die schon genannte Olivia Purka stammt aus Berlin und begann im Herbst in Wien an der MUK – Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien – Schauspiel zu studieren. Ende Oktober mit dem Lockdown und damit dem Distance-Learning zog es sie wieder nach Berlin. Kultur nur via flachem Bildschirm erfüllte sie nicht und so ersann sie die Aktion „Die Bühne“. Kunst und Kultur im öffentlichen Raum aufzuführen – natürlich Corona-like mit Masken und Abstand. Unter dem Motto „Wir sind noch da!“ – und gleichzeitig drauf aufmerksam machen, dass von der Politik diesem lebenswichtigen, systemrelevanten Bereich nicht genügend Aufmerksamkeit gewidmet wird.

Anfang Februar fanden dann in Berlin gleichzeitig vor acht Theaterhäusern solche Aktionen statt, die nach den Performances damit enden, dass in den anfangs mit Kreidespray gezogenen Stern in dem die Künstler_innen auftreten, „Die Bühne“ hinein geschrieben wird.