Endlich wieder Kabarett – als KUNST-Gebung am Schwechater Hauptplatz

Für Geist und Gefühle

Als Verkörperung der Kunst stieg damals die künstlerische Leiterin des Theater Forum Schwechat, Manuela Seidl, aus dem Sarg. Und so sprach sie in deren Namen auch vor Pepi Hopfs Auftritt, warum sie – die Kunst – so wichtig sei: „Ich bringe euch zum Denken und eure Emotionen zum Klingen! Ich spreche viele verschiedene Emotionen an, kann aber auch einfach witzig sein! Das wohl Beeindruckendste an mir ist, dass ich positive und negative Gefühle gleichzeitig auslösen kann. Dadurch fühlen sich Menschen von mir bewegt, oft sogar so stark, dass sie Gänsehaut bekommen und gleichzeitig zu Tränen gerührt sind!“

Das Publikum, allesamt alles andere als Corona-Leugner_innen, trug FFP-Masken und hielt – so nicht im gemeinsamen Haushalt – locker die 2-Meter Abstand ein. Mehr noch als Corona gingen, so Pepi Hopf, die Corona-Leugner auf die Nerven, meinte er zwischendurch von der Bühne. Nicht zuletzt auch deswegen, weil künstlerische Programme auch auf Intelligenz der Zuschauer_innen setzen. Sein Auftritt, in den er einen Stegreif-Blues einbaute, den er spontan aus sieben zugerufenen Wörtern (Wind, kurz, Schwammerl, Nestroy, Kunst, Forum, Freiheit) zu einem ebenfalls aus dem Publikum beigesteuerten Thema (Urlaub) textete, begeisterte so, dass zwar durch die Masken gedämpft, aber gut hörbare Rufe nach Zugabe laut wurden.