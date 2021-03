"Das österreichische System ist einfach und erzeugt Zuversicht“

Das Zermürbende habe am Ende wenig mit der Pandemie selbst zu tun, sondern mit einem viel zu komplizierten Apparat: „Die überbordende Bürokratie der Corona-Hilfen ist eine gigantische Vernichtungsmaschine für Zeit, Energie und Zuversicht.“ Die Politik sei inzwischen durchaus zugänglich, es gebe viel ehrliches Bemühen. „Aber all das mündet nie in Vereinfachung, sondern immer in einer noch weiteren Verkomplizierung.“ Es brauche daher Hilfen, „die grundsätzlich von der Praxis ausgehen und nicht von den Haushaltsordnungen“.

Felix Austria habe es vorgemacht: „Die Bürokratie war und ist überschaubar. Es wurden vergleichsweise schnell hohe Pauschalsummen ausgereicht. Die Kunstschaffenden haben von Anfang an Klarheit, wie lange sie mit der Pauschalsumme über die Runden kommen müssen.“ Zusammengefasst: „Das österreichische System ist einfach, wirksam und es erzeugt Zuversicht.“

Kaup-Hasler gegen weitere Arbeitsstipendien

Sind die Maßnahmen der Regierung echt so gut? Veronica Kaup-Hasler, Wiener Kulturstadträtin, bestätigt dies indirekt in einem Brief. Denn die Grünen brachten, unterstützt von der ÖVP, den Antrag ein, die im Vorjahr von allen beschlossenen Arbeitsstipendien weiterzuführen. Doch Kaup-Hasler ist dagegen. Ihre Begründung:

„Mittlerweile hat der Bund unterschiedliche Hilfsmaßnahmen auf den Weg gebracht, die auch einzelnen Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit zur Einreichung bieten und deren Einnahmenausfälle teilweise kompensieren. Aus Sicht der Geschäftsgruppe Kultur (= MA7, Anm.) ist daher zum aktuellen Zeitpunkt eine derartige Sofortmaßnahme – wie im Jahr 2020 – nicht notwendig, zumal die Förderungen der MA7 auch nicht mit Sozialleistungen verwechselt werden dürfen.“

Diese Begründung muss man auf sich wirken lassen. Sie stammt tatsächlich von einer der Sozialdemokratie nahestehenden Politikerin.