Theaterszene Wien: „Eine Mischung aus Verzweiflung und Verharren“

KURIER: Wie geht es der Wiener Theaterszene derzeit?

Harald Posch: Die Grundsituation ist eine Mischung aus Verzweiflung und Verharren in Warteposition. Die großen Fragen gibt es in allen Kulturinstitutionen: Werden die Besucher wieder kommen? Wird es im Herbst einen Overkill an Premieren geben? Rein von den Präventionskonzepten her wären aber alle Bühnen bestens gerüstet.

Die Theater sind geschlossen, wirtschaftliche Probleme gab es aber bisher keine.

Nicht jedes Haus konnte die Kurzarbeitsregelung in Anspruch nehmen. Der Spielraum konnte leider auch keine Gelder vom NPO-Unterstützungsfonds beantragen. Da trifft es kleine Strukturen härter als die mittleren und größeren. Aber grosso modo können wohl alle mit einer schwarzen Null bilanzieren.

Auch deshalb, weil der Eigendeckungsgrad – abgesehen vom Rabenhof – eher gering ist, die Struktur also von der öffentlichen Hand finanziert wird. Und weil die Ausgaben geringer waren.

Der Eigendeckungsgrad beträgt im Schnitt um die 20 bis 25 Prozent. Und ja, es gab Kosteneinsparungen, aber die waren nicht sehr hoch. Denn wir hatten auch nicht einkalkulierte Ausgaben – etwa für die regelmäßigen Testungen. Und es gab erhebliche Verluste – beim Ticketverkauf, bei Vermietungen, zudem den Totalausfall der Gastro-Pacht. Einnahmenstarke Häuser wie etwa den Rabenhof rettete, dass sie im November und Dezember beim Umsatzersatz mit einer vergleichsweise hohen Summe bedacht wurden. Aber keiner von uns sitzt auf einem Batzen Geld, mit dem man nichts anzufangen weiß.

Generell können die meisten Bühnen auch heuer über die Runden kommen?

Die Stadt Wien hat die Förderungen für viele Häuser, auch das Werk X, nach über zehn Jahren erstmals erhöht – um zehn Prozent. Dieses Geld muss für Fair Pay verwendet werden. Das haben wir auch gemacht. Denn es hat schon lange keine Gehaltsanpassungen gegeben.

Und man muss nicht die im Fördervertrag fixierte Zahl an Premieren erfüllen ...

Wir müssen aufgrund der Pandemie bereits fixierte Produktionen in die Zukunft verschieben; meine Inszenierung von „Früchte des Zorns“ ist jetzt einmal für den Herbst geplant. Was mir leidtut: Dass wir Produktionen, die wir nur drei- oder viermal spielen konnten, so bald nicht wieder zeigen können. Denn im Ensemble von „Geschichten aus dem Wiener Wald“ waren Schauspieler aus der Elfenbeinküste. Wie soll ich die jetzt nach Wien kriegen?