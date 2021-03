Stadtrechnungshof lobt Werk X: Synergien „vorbildlich genutzt“

So gut wie einzigartig: Der Wiener Stadtrechnungshof überschlägt sich in seinem kürzlich fertiggestellten Bericht über das Werk X Petersplatz mit Lob. Er gewann, wie in der Kurzfassung zu lesen ist, „einen insgesamt positiven Eindruck über die Führung der Gebarung“.

Das Kellertheater war einst der Saloon des Jazzmusikers Fatty George. Von 1982 wurde es von Dieter Haspel mit seinem Ensembletheater bespielt. Der Regisseur, der 1976 die „Proletenpassion“ von den Schmetterlingen (mit Willi Resetarits) zur Uraufführung gebracht hatte, war damals eine zentrale Figur der Szene gewesen.

2009 übergab der joviale Prinzipal das Kellertheater – nicht ganz freiwillig – an Harald Posch und Ali M. Abdullah, die es als Garage X weiterführten. 2014 wurde die Spielstätte mit dem Kabelwerk in Meidling, künftig das Werk X, zusammengelegt: Nach dem Willen der Stadt sollten, wie im StRH-Bericht zu lesen ist, die beiden Häuser unter einer gemeinsamen Dachmarke effizient geführt werden.

Im Zuge der Prüfung über die Jahre 2017 bis 2019 stellte der StRH fest, dass Synergien im Verwaltungsbereich „vorbildlich genutzt“ worden seien.