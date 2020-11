Kinder- und Jugendtheater-Direktorin: „Werden vom Leben abgeschnitten“

Kinder dürfen im zweiten Lockdown wenigsten die elementaren Bildungseinrichtungen – Kindergarten, Volksschule, aber auch die Unterstufe in Mittelschulen und Gymnasien – besuchen, aber – trotz aller ausgeklügelter Corona-Konzepte, Covid-Beauftragter, Masken und ausgetüftelter Abstandregelungen für das oft zusätzliches Personal eingestellt wurde – keine Kultur. Kindertheater: zu. Internationales Kinderfilmfestival – 14. bis 22. November – findet nicht statt. Lesofantenfest von Wien städtischen Büchereien – 3. bis 14. November – darf nicht abgehalten werden. Die Büchereien freuen sich, dass sie wenigstens offenhalten dürfen.

Und die Oberstufen werden ins HomeSchooling und Distance-Learning geschickt. Dabei war einen Tag vor der Verkündigung der Maßnahmen zwischen Bildungsministerium und Bildungsdirektionen vereinbart/besprochen, dass dies nicht der Fall sein soll.

Fraaaaaaaaagen

Was mit Schularbeiten und Prüfungen im November passiert? Darf es praktische Arbeit in Werkstätten, Labors oder Schulküchen geben? Wie wirkt sich das auf Jugendliche aus, dass sie abends nicht fortgehen, vormittags nicht in die Schule und eigentlich nachmittags auch nicht Gruppen- oder Teamarbeiten in Live-Begegnung durchführen dürfen, wenn sie aus mehr als zwei Haushalten stammen? Dazu bekam der Kinder-KURIER am Sonntag aus dem Bildungsministerium – trotz mehrmaligem Nachfragens - keine Antworten, lediglich den „Verweis“, dass dazu am Montag eine Pressekonferenz stattfinden wird.