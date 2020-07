Jugendliche erfinden teils patentreif

Im ländlichen Raum sind in Vorarlberg viele Bus-Haltestellen in der Dunkelheit so finster, dass immer wieder wartende Fahrgäste übersehen werden. Drei Jugendliche aus zwei Schulen haben sich eine Abhilfe ausgedacht – LED-Lampen in die Stationssäulen einzubauen, die per Bewegungssensor zu leuchten beginnen. Zwei Prototypen stehen zum Testbetrieb in und bei Dornbirn. Das ist eines der Siegerprojekte des 33. Jugend-Innovativ-Bewerbs.

Der Kinder-KURIER interviewte eine Vertreterin dieses Teams - sowie Jugendliche aller anderen fünf Teams, die ihre Kategorien gewonnen haben. Das erste Gespräch - und die Infos über die anderen Preisträger_innen der Kategorie Design gleich hier unten in dem Beitrag "Trio bringt ...".

Die anderen Interviews samt Überblick über Engineering, Science,Young Entrepreneurs und Sustainaibility - die Kategorien und der Sonderpreis - jeweils ebenfalls in den darunter verlinkten eigenen Artikeln.